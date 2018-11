In casa di Sarah Nile l'atmosfera è bollente. Non perché sia arrivata legna da ardere, quanto piuttosto perché a surriscaldare ci pensa la ex gieffina 33enne che posa completamente nuda. La ex coniglietta di Playboy è una maga della seduzione, ma dai tempi dei calendari hot di qualche anno fa, non vedevamo più le sue curve come mamma le ha fatte.