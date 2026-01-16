Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, un segnale social riaccende il gossip

Il post ha immediatamente raccolto una pioggia di like e commenti, ma tra i tanti messaggi di apprezzamento ce n'è stato uno destinato a catalizzare l'attenzione. Andrea Iannone ha deciso di esporsi, non limitandosi a un semplice like, ma lasciando un commento che nel linguaggio dei social vale più di una dichiarazione velata. "Yo soy por el flamenco", ha scritto il pilota, con una battuta che profuma di complicità e confidenza, come se volesse partecipare idealmente a quella serata così significativa per Rocío. Sotto il messaggio di Iannone sono piovute reazioni ironiche e pungenti, tra chi scherza citando vecchie passioni e chi non perde occasione per ricordare il recente passato sentimentale del motociclista.