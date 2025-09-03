Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 7
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

"momento magico e mistico"

Reinold Messner e Diane Schumacher, nozze bis in India: le foto

Dopo il matrimonio nel 2021 e la festa l'anno dopo, la coppia ha rinnovato le promesse d'amore 

03 Set 2025 - 10:13
7 foto
reinold messner

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri