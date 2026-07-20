Rebecca Staffelli si concede qualche giorno di relax i Puglia e sui social condivide una serie di scatti che raccontano la sua vacanza. Tra giornate al mare, tramonti, cene vista spiaggia e momenti di coppia con il compagno Alessandro Basile, la conduttrice mostra alcuni dei momenti più belli della sua estate. Non mancano le foto sul paddle, gli outfit estivi, i piatti di pesce e gli immancabili selfie che accompagnano il viaggio