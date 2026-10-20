1 di 10
© Instagram | Raffaella Fico, scatto sensuale in sala danza: la tutina nera lascia poco spazio all'immaginazione
© Instagram | Raffaella Fico, scatto sensuale in sala danza: la tutina nera lascia poco spazio all'immaginazione
© Instagram | Raffaella Fico, scatto sensuale in sala danza: la tutina nera lascia poco spazio all'immaginazione

© Instagram | Raffaella Fico, scatto sensuale in sala danza: la tutina nera lascia poco spazio all'immaginazione

© Instagram | Raffaella Fico, scatto sensuale in sala danza: la tutina nera lascia poco spazio all'immaginazione

PASSI DI SEDUZIONE

Raffaella Fico, danza sensuale con la tutina nera: guarda le foto

La showgirl si allena in sala danza con un look aderente e una profonda scollatura sulla schiena

20 Ott 2026 - 09:00
10 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Raffaella Fico, 38 anni, torna a mostrare la sua passione per il ballo e lo fa con un look che non passa inosservato. Nelle immagini condivise sui social, la showgirl si cimenta in alcuni passi di danza insieme a un ballerino, indossando una tutina nera aderente, con spalline sottili, aperture sul décolleté e una profonda scollatura sulla schiena. Tra giri, pose e movimenti a ritmo di musica, Fico mette in mostra la sua eleganza e la sua sensualità. A completare il look, una cascata di ricci e scarpe da ballo con dettagli color cuoio

Ti potrebbe interessare

videovideo
raffaella fico

Sullo stesso tema