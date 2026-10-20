Raffaella Fico, 38 anni, torna a mostrare la sua passione per il ballo e lo fa con un look che non passa inosservato. Nelle immagini condivise sui social, la showgirl si cimenta in alcuni passi di danza insieme a un ballerino, indossando una tutina nera aderente, con spalline sottili, aperture sul décolleté e una profonda scollatura sulla schiena. Tra giri, pose e movimenti a ritmo di musica, Fico mette in mostra la sua eleganza e la sua sensualità. A completare il look, una cascata di ricci e scarpe da ballo con dettagli color cuoio