Tra le bancarelle di Lagos, la ventiduenne nigeriana Rachel Ojuromi (@giverachelashot) sognava la moda. Con l'aiuto della madre e della stylist Debby Fashinga, e le riprese di Odey Ikp, ha creato video virali ricreando look di alta moda con abiti usati. Tra questi, "Chanel in Africa" ha conquistato Matthieu Blazy, direttore creativo di Chanel, che l'ha voluta sfilare al Grand Palais per la collezione Primavera/Estate 2027. Superate le insicurezze con il sostegno di colleghe come Anok Yail, Rachel ha fondato anche The Process Africa per valorizzare i giovani talenti africani, dimostrando che ogni sogno è possibile.