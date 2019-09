Primo giorno di scuola per Charlotte e George di Cambridge

Primo giorno di scuola per Charlotte di Cambridge. Suona la campanella per la secondogenita del principe William e di Kate Middleton che, insieme al fratello George, è stata accompagnata in classe da mamma e papà. Alla Thomas's Battersea di Londra, una delle migliori scuole della città, la principessina oltre a studiare, potrà imparare anche danza, musica, teatro, nuoto, karate e non solo. Intanto però all'ingresso dell'istituto la ribelle Charlotte ha sfoderato l'ennesima linguaccia di saluto ai flash...