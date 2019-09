Primo giorno di scuola: da chi sbaglia orario a chi si fa portare lo zaino

Guendalina Tavassi ha portato il figlio a scuola un giorno prima del previsto. “Ho fatto le prove generali” scherza lei su Instagram, ma poi ecco il bimbo pronto per entrare davvero in classe nell'orario previsto. Le principessine di Spagna si sono fatte accompagnare da mamma e papà, e si sono fatte aiutare nel portare la sacca. Veronica Maya porta i suoi tre bimbi felici e contenti. Secondo anno di elementari per la figlia di Ludmilla e Matteo Viviani. Maelle, figlia di Antonella Clerici, viene accompagnata in auto a Novi Ligure dalla conduttrice. “Finalmente” in classe cinguetta Rosa Fanti. Sfoglia la gallery e guarda i figli dei vip a scuola...