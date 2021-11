12 novembre 2021 12:31

Per Lele Mora shopping di lusso insieme a un amico

Passeggiata in centro a Milano per Lele Mora, paparazzato durante una sessione di shopping insieme a un amico. In look sportivo, con felpa e pantaloni della tuta, entra in un negozio di lusso per acquisti e poi si concede una pausa dolce in pasticceria.