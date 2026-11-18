© IPA
© IPA
© IPA
© IPA
L'ereditiera denuncia la diffusione di contenuti sessuali generati con l'IA, chiedendo l'approvazione del Defiance Act per proteggere milioni di donne
Davanti al Congresso americano, Paris Hilton ha denunciato la presenza di oltre centomila immagini e video sessualmente espliciti generati con l'intelligenza artificiale che la riguardano, spingendo per l'approvazione del Defiance Act contro i deepfake non consenzienti. L'ereditiera ha sottolineato come oltre la metà delle donne del Congresso sia vittima di questi abusi e come milioni di persone siano prive di protezione legale. Hilton ha esortato i leader repubblicani ad agire urgentemente per garantire giustizia alle vittime.