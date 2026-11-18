Davanti al Congresso americano, Paris Hilton ha denunciato la presenza di oltre centomila immagini e video sessualmente espliciti generati con l'intelligenza artificiale che la riguardano, spingendo per l'approvazione del Defiance Act contro i deepfake non consenzienti. L'ereditiera ha sottolineato come oltre la metà delle donne del Congresso sia vittima di questi abusi e come milioni di persone siano prive di protezione legale. Hilton ha esortato i leader repubblicani ad agire urgentemente per garantire giustizia alle vittime.