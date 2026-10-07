Natalia Estrada ha abbandonato la TV quasi vent'anni fa per vivere in un ranch nel Monferrato insieme al compagno Andrea Drew Mischianti. Insieme hanno fondato la Ranch Academy, scuola dedicata all'addestramento dei cavalli e alla formazione dei cavalieri. Lanciata giovanissima in Spagna e resa celebre in Italia da Il Ciclone, la sua vita cambia nel 2002 a causa di un grave incidente a cavallo. La convalescenza le fa nascere la passione per l'equitazione e la decisione di allontanarsi dai riflettori. Oggi rifiuta categoricamente la televisione e i reality, preferendo i ritmi della natura, i suoi cavalli e il ruolo di nonna.