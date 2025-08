Monica Setta, doppia festa di compleanno in Puglia con seimila bolle di sapone

Per i suoi 16 anni al contrario Monica Setta si è regalata due feste di compleanno speciali nell'amata Puglia. La prima, più intima, al roof top del Monte Saràgo Ostuni con venti amici strettissimi, la seconda più mondana nella lussuosa Masseria Torre Maizza di Rocco Forte. Fiumi di champagne, peonie olandesi verdi e blu e bolle di sapone in piscina. Gli opsiti sono rimasti di stucco davanit al tavolo imperiale allestito da Michele Zaurino con l'amico Enzo Miccio. Con il sottofondo musicale della Fred Buongusto Jazz Band (al sassofono Angelo Trane) la giornalista e conduttrice ha tagliato una seconda maxi torta fatta arrivare da Gourmandise pasticceria coperta da tremila bolle di sapone. Accanto a Monica solo gli amici più cari la mamma Liliam la figlia Gaia Torlontano (entrambe in azzurro) e il fidanzato Alessio Vetrano. Blu, lungo e tempestato di Swarovski l'abito della Setta che ha optato per un taglio di capelli super corto.