Monaco, la famiglia Grimaldi quasi al completo sul balcone

Principesse al completo, o quasi. A Monaco per la festa nazionale i Grimaldi si presentano tutti e al balcone debutta anche Stefano, figlio di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, insieme ai cuginetti. Nonna Carolina di Monaco si destreggia con i nipotini in braccio. A fare gli onori di casa il principe Alberto, con la moglie Charlene e i gemelli Jacques e Gabriella (le sue faccine buffe e la sua irrequietezza non passano inosservate). All'appello manca solo Charlotte Casiraghi, diventata mamma per la seconda volta da poco tempo.