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TURISTA A STROMBOLI

Mick Jagger turista in Italia: gli scatti del suo "working break"

Il leader dei Rolling Stones si racconta sui social tra giri in apecar, sentieri e scorci d'arte. E sullo sfondo spunta il faro del suo nuovo film

06 Giu 2026 - 11:12
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