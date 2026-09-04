Michele Morrone sul red carpet londinese con una misteriosa bionda: ecco chi è

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Il cuore di Michele Morrone sembra essere tornato a battere. L'attore, durante la presentazione della seconda stagione della serie di successo "The Gentleman", era in compagnia della stessa bionda che negli scorsi mesi aveva incuriosito i fan del 35enne. Maria Francesca Palomba, questo il suo nome, era già apparsa sulle storie social del modello poche settimane fa. Questa volta Morrone ha deciso di presentarla davanti ai grandi riflettori sul red carpet di Londra.
47 anni, è proprietaria di due farmacie in Campania: una ad Angri, in provincia di Salerno, e l'altra a Telese Terme, nel Beneventano, come riporta il settimanale Chi. Laureata in Farmacia all'Università Federico II di Napoli, sembra che frequenti il sex symbol italiano da tre mesi. Nessuno dei due ha confermato la relazione, ma gli scatti dimostrano che Michele Morrone ha serie intenzioni. L' ultima relazione ufficiale dell'attore, dopo una serie di presunti flirt tra cui quello con la ballerina Elena D'Amario, è stata con l'influencer svizzera Moara Sorio che è durata circa un anno e mezzo.