Michele Morrone sul red carpet londinese con una misteriosa bionda: ecco chi è

47 anni, è proprietaria di due farmacie in Campania: una ad Angri, in provincia di Salerno, e l'altra a Telese Terme, nel Beneventano, come riporta il settimanale Chi. Laureata in Farmacia all'Università Federico II di Napoli, sembra che frequenti il sex symbol italiano da tre mesi. Nessuno dei due ha confermato la relazione, ma gli scatti dimostrano che Michele Morrone ha serie intenzioni. L' ultima relazione ufficiale dell'attore, dopo una serie di presunti flirt tra cui quello con la ballerina Elena D'Amario, è stata con l'influencer svizzera Moara Sorio che è durata circa un anno e mezzo.