Melissa Satta e Mattia Rivetti a Courmayeur

Promozione Toscana La Toscana d’autunno, terra di relax ed emozioni

In una terra di eccellenze e di bellezze uniche, tra tesori culturali e borghi ricchi di storia, tradizione enogastronomica e paesaggi da dipinto, per rigenerarsi basta un weekend in uno dei tanti centri termali, e per ricaricarsi è sufficiente una breve “fuga” tra arte e natura. Ma per innamorarsi di questa regione serve anche meno