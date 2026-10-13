A 51 anni, Martina Colombari affronta la matura consapevolezza del proprio corpo, molto diversa dalla spensierata bellezza sfoggiata a 16 anni quando vinse Miss Italia. Per invecchiare bene e gestire i cambiamenti della menopausa, l'attrice punta su disciplina, pesi, alimentazione e psicanalisi. Per lei accettare il tempo che passa significa piacersi per stare bene con se stessi e in famiglia, concedendosi sfizi senza sensi di colpa. La cura di sé le ha dato la forza anche per affrontare le difficoltà familiari e personali.