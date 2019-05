L'abito ricorda quello della regina delle nevi, ma quando Madalina Ghenea lo indossa sul red carpet di Cannes fa salire la temperatura. Alla presentazione del film di Tarantino, l'attrice cattura sguardi e flash. D'altronde non si è fatta mancare niente per attirare l'attenzione: spacco inguinale, scollatura abissale e una pioggia di cristalli per risplendere come una star. Guardala nella gallery.