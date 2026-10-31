Loredana Bertè non ha mai avuto bisogno del 31 ottobre per essere spaventosamente originale. La rocker italiana ha incantato i social svelando i suoi costumi di Halloween più iconici sfoggiati nel corso degli anni. Tra pirati, streghe, teschi e un outfit ispirato alla mitica Nonna Addams (personaggio che ha doppiato per il cinema), Loredana ha dato vita a una sfilata di stile ribelle sui social che conferma la sua anima anticonformista da sempre.