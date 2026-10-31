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Loredana Bertè regina di Halloween: gli outfit spettacolari dell'icona rock

La cantante celebra la notte delle streghe rispolverando i suoi look più iconici e conquistando anche i fan vip come Emma Marrone e Laura Pausini

31 Ott 2026 - 16:33
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Loredana Bertè non ha mai avuto bisogno del 31 ottobre per essere spaventosamente originale. La rocker italiana ha incantato i social svelando i suoi costumi di Halloween più iconici sfoggiati nel corso degli anni. Tra pirati, streghe, teschi e un outfit ispirato alla mitica Nonna Addams (personaggio che ha doppiato per il cinema), Loredana ha dato vita a una sfilata di stile ribelle sui social che conferma la sua anima anticonformista da sempre.

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Sotto agli scatti, l'entusiasmo è esploso tra i commenti: dalla "numero uno" di Emma Marrone al "non ce n'è per nessuno" di Laura Pausini. Perché con la sua grinta Loredana è, e resterà sempre, quello che i suoi fan le hanno scritto a più riprese: "Avanti anni luce".

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