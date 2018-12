Non delude il look della regina Letizia di Spagna sfoggiato all'Auditorium Nazionale di Musica di Madrid in occasione del concerto per commemorare il 40esimo anniversario della Costituzione spagnola. Al fianco del marito, re Felipe, la Ortiz si è presentata con un abito blu dalla profonda scollatura in pizzo. Capelli sciolti e orecchini pendenti con uno zaffiro blu in pendant con il vestito.