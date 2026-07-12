© Instagram | Leonor di Spagna termina la formazione militare: le foto della cerimonia
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A San Javier l'erede al trono riceve la Gran Croce al merito aeronautico e chiude tre anni tra mare, cielo e addestramento: tutti gli scatti della giornata
La principessa Leonor di Spagna riceve dalle mani del padre, re Felipe, la Gran Croce al merito aeronautico durante la cerimonia di San Javier, che segna la fine dei suoi tre anni di formazione militare. Accanto a lei, la regina Letizia e l'infanta Sofia.