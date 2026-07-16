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© Instagram | Lenny Kravitz, i look in pelle più iconici
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OUTFIT ROCK

Lenny Kravitz, i suoi look in pelle più iconici

Dai pantaloni di pelle agli outfit sfoggiati sul palco e sul red carpet: gli scatti che raccontano l'estetica inconfondibile di Lenny Kravitz

16 Lug 2026 - 10:41
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Pelle, occhiali da sole, stivali e un'attitudine rock che non passa mai di moda. Nel corso della sua carriera Lenny Kravitz ha costruito un'immagine immediatamente riconoscibile, trasformando i capi in pelle in una vera firma di stile. Ripercorriamo alcuni dei suoi look più iconici, tra concerti, eventi mondani e apparizioni pubbliche che hanno contribuito a renderlo una delle icone fashion più amate della musica.

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