Pelle, occhiali da sole, stivali e un'attitudine rock che non passa mai di moda. Nel corso della sua carriera Lenny Kravitz ha costruito un'immagine immediatamente riconoscibile, trasformando i capi in pelle in una vera firma di stile. Ripercorriamo alcuni dei suoi look più iconici, tra concerti, eventi mondani e apparizioni pubbliche che hanno contribuito a renderlo una delle icone fashion più amate della musica.