Le nozze della Chiabotto, guarda tutte le foto di famiglia

Nozze da favola per la ex Miss Italia Cristina Chiabotto che ha detto sì a Marco Roscio. Dopo un anno di fidanzamento, la ex reginetta ha indossato l'abito bianco per una cerimonia principesca e romantica alla Reggia di Venaria. “Che sia una cosa sola” ha scritto ringraziando tutti “coloro che hanno sognato con noi ma soprattutto grazie a te amore mio”. Sfoglia la gallery e guarda tutti i dettagli del matrimonio...