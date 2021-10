16 ottobre 2021 13:47

Laura Chiatti a Roma, look sexy per lo shopping di lusso

Laura Chiatti a Roma si concede un giro tra i negozi di lusso e non sfugge all'obiettivo malizioso dei paparazzi. Bellissima come sempre, l'attrice ha scelto un look che non passa inosservato: top corto che lascia scoperta la pancia, ciclisti, un blazer verde smeraldo e occhialoni vistosi. Dopo aver fatto incetta di acquisti e carica di sacchetti, pranza al ristorante con un amico.