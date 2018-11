Difficilmente si vedono insieme, ma per lo shopping natalizio Laura Barriales e il marito Fabio Cattaneo sono stati pizzicati passeggiare in Via Monte Napoleone a stretto contatto. Tra chiacchiere e risate la coppia si è concessa qualche sosta nelle boutique del quadrilatero. Mini abito nero e stivali al ginocchio per la showgirl spagnola che sfoggia una splendida forma fisica a un mese dalla nascita della piccola Melania.