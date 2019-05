Kim Kardashian, il corpetto caramello è strabiliante

Dire che è attillato è poco: l'abito scelto da Kim Kardashian per il Met Gala fascia le sue forme come una seconda pelle. Il bustino le stringe la vita e le strizza il seno, mettendola a richio costante di wardrobe malfunction a causa della scollatura abissale. Una pioggia di gocce di cristallo illuminano l'outfit della star dei social, che sta per diventare mamma per la quarta volta. L'effetto bagnato è davvero sexy.