Kendall Jenner e Cara Delevingne: il racconto del loro rapporto in foto

Kendall Jenner ha fatto chiarezza sulle voci che la vorrebbero legata sentimentalmente a Cara Delevingne. Le due sono legatissime, ma nell'episodio di The Kardashians del 15 ottobre, Kendall ha smentito di essere lesbica spiegando di non aver mai provato attrazione per l'amica. Quest'ultima ha confermato poi le sue parole. Jenner ha poi aggiunto, scherzando, che stare con una donna sarebbe forse più semplice perché "gli uomini fanno schifo". E ha persino ammesso sorridendo che, se dovesse scegliere, Cara sarebbe la sua unica opzione.