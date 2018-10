Ilenia Lazzarin ha detto sì, matrimonio con il pancione

clicca per guardare tutte le foto della gallery

L'attrice Ilenia Lazzarin e l'imprenditore napoletano Roberto Palmieri sono convolati a nozze nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Positano in una cerimonia intima davanti ad amici e parenti. Verso l'altare con una coroncina di fiori in testa e un abito bianco che fasciava il suo pancione, Viola di "Un posto al sole" è apparsa visibilmente emozionata. Dopo la funzione la coppia e gli invitati si sono spostati in un noto locale a picco sul mare dove hanno festeggiato fino a tardi. Tra i colleghi presenti anche Claudia Ruffo (testimone della sposa), Marina Giulia Cavalli, Patrizio Rispo e Michelangelo Tommaso. L'attrice diventerà madre a gennaio di Raoul.