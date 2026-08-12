Ilary Blasi, sirenetta a Formentera in attesa delle nozze

Ilary Blasi si concede una pausa di relax a Formentera e sui social regala ai suoi follower alcune immagini della sua vacanza alle Baleari. La conduttrice ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di scatti in cui si mostra in bikini, immersa nella tipica atmosfera estiva dell'isola: sole, mare e giornate all'insegna della spensieratezza.
Le foto raccontano una Ilary in versione "sirenetta", perfettamente a suo agio tra acque cristalline e le spiagge. Un modo per condividere con il pubblico alcuni momenti di una vacanza che sembra essere soprattutto dedicata alla famiglia e al relax. A Formentera Ilary è in compagnia della figlia Chanel Totti, del figlio Cristian e del futuro marito, Bastian Muller.