Ilary Blasi, sirenetta a Formentera in attesa delle nozze

Le foto raccontano una Ilary in versione "sirenetta", perfettamente a suo agio tra acque cristalline e le spiagge. Un modo per condividere con il pubblico alcuni momenti di una vacanza che sembra essere soprattutto dedicata alla famiglia e al relax. A Formentera Ilary è in compagnia della figlia Chanel Totti, del figlio Cristian e del futuro marito, Bastian Muller.