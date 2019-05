I principini di Monaco scatenati alla partita di rugby

Mentre allo stadio di Monaco era in corso la nona edizione Saint Devote Rugby Tournament, il vero spettacolo andava in scena sugli spalti. I gemelli Jacques e Gabriella, figli di Alberto di Monaco e Charlene Wittstock, hanno fatto impazzire tutti con il loro tifo scatenato. La bimba indossava la giacca ufficiale del torneo come il papà, il maschietto era in nero come la mamma: per entrambi stilosissimi occhiali da sole ma soprattutto tanta energia. Il loro entusiasmo per il match è stato davvero contagioso, tanto che anche i loro austeri genitori si sono lasciati travolgere...