Heidi Klum, gli scatti più sexy della top model

Heidi Klum, nata nel 1973, è senza dubbio un'icona della moda e della TV. Vincitrice del concorso Model 92, ha conquistato la fama mondiale come celebre "Angelo" di Victoria's Secret e modella per grandi brand. Eclettica e ambiziosa, si è affermata anche come conduttrice e stilista con programmi come Project Runway. Madre di Leni, nata dalla relazione con Flavio Briatore, è stata sposata con Seal (padre di altri tre figli) e nel 2019 si è legata a Tom Kaulitz. Ancora oggi la sua bellezza non sembra sentire il passare degli anni.