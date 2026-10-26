Nessuno celebra Halloween come Heidi Klum. Da oltre vent’anni, la supermodella organizza a New York l'evento più atteso dell'anno, proponendo costumi strabilianti. Il suo obiettivo? Sorprendere sempre i fan, evitando i classici cliché. Negli anni ha regalato trasformazioni leggendarie: dall'iperrealistica Medusa con Tom Kaulitz nel 2025 al poetico costume da E.T. nel 2024, fino all'imponente pavone del 2023 e al virale verme del 2022. Ora l'attesa è per il 2026: i primi indizi social fanno sognare i fan che scommettono su un riferimento a The Last of Us o al film The Substance.