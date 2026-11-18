Goffredo Cerza ha condiviso su Instagram una galleria fotografica dal 2012 a oggi, mostrando la sua trasformazione fisica in quattordici anni di allenamento costante, dai sedici anni agli attuali trenta. Tra ironia, menzioni alla paternità e riflessioni sul tempo passato, il post ha conquistato i follower. Spicca il commento affettuoso e innamorato della moglie Aurora Ramazzotti, che ha scritto "Tutto per me". Cerza ha inoltre scherzato sui capelli, ricordando il trapianto effettuato nel gennaio del 2024.