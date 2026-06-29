Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, le foto del battesimo della figlia Camilla

© Instagram | Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi al battesimo di Camilla
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Domenica 28 giugno Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno celebrato il battesimo della loro bambina, Camilla, nella loro città natale, Ancona. La cerimonia si è svolta nelle Marche, dove la coppia vive e mantiene le proprie radici, e ha rappresentato un momento di festa condiviso con famiglia e amici.
A raccontare l'evento sono stati gli stessi genitori attraverso un post su Instagram, in cui hanno raccolto una serie di immagini della giornata. Le foto mostrano sia il rito religioso sia i momenti successivi del ricevimento all'aperto, caratterizzato da un allestimento dominato dai toni delicati del rosa per confetti e bomboniere, in armonia con il bianco scelto per gli abiti dei genitori e della piccola. A chiudere la sequenza di scatti, la dedica rivolta alla figlia: "Che la vita ti riservi sempre luce, amore e tanti giorni felici".