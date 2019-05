Francesco Monte, ecco la cena a sorpresa organizzata da Giulia Salemi

“Grazie della splendida sorpresa pallina mia. Sei riuscita a non farti beccare” scrive Francesco Monte ringraziando la sua Giulia Salemi che gli ha organizzato un party a sorpresa in un ristorante milanese con parenti e amici, tra cui le Donatella, Ivan Cattaneo, Andrea Mainardi. Ci sarebbe da dire “chi la fa l'aspetti” visto che proprio qualche tempo fa lui aveva preparato lo stesso per il compleanno della sua bella. Per Monte festa e brindisi mondano, poi a casa per la festa riservata alla coppia: Giulia ha riempito una stanza di cuori e palloncini e ha regalato al suo innamorato una tortina a forma di cuoricino. Baci e coccole tra i due non mancano...