Un party a tinte rosa, quello per i 30 anni di Floriana Messina. Un tripudio di palloncini, cibo giapponese e tanti amici sono stati gli ingredienti che hanno reso speciale la serata. Non sono mancati i siparietti piccanti, come il bacio sulle labbra scambaito con l'amica Guendalina Tavassi.