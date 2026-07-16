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© Instagram |  Giorgia Palmas e la figlia Sofia 
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Tale madre tale figlia

La figlia di Giorgia Palmas festeggia 18 anni: l'incredibile somiglianza con la mamma

Sofia, nata dalla relazione tra la showgirl e l'ex calciatore Davide Bombardini, ha celebrato il traguardo con un tenero messaggio social della madre

16 Lug 2026 - 11:40
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