Fiammetta Cicogna sui social a una settimana dal parto

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Vestita di rosa e seduta con le gambe accavallate sensuale e deliziosa come fosse a un evento modaiolo. Fiammetta Cicogna, a meno di un settimana dal parto delle sue gemelline, Gioia e Gaia, posta una foto dall'ospedale delle Baleari dove sono nate le sue bimbe per salutare i fan. Poche ore prima aveva condiviso uno scatto insieme alle bambine con il compagno Carl Hirshmann: “Le tre cose più dolorose ma anche più belle della mia vita sono nate lo stesso giorno. Grazie Gaia, Gioia e Carl (il papà delle gemelle compie gli anni proprio il 5 settembre, ndr) per aver reso questo giorno così prezioso”, ha scritto.