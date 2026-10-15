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"CHE TANTO DOMANI SARAI GIà UBRIACO"

Fedez compie 37 anni: le foto social con Giulia Honegger e il piccolo Edoardo

Il rapper condivide sui social i primi momenti dei festeggiamenti per i suoi 37 anni tra torta e candeline, mentre la compagna scherza affettuosamente

15 Ott 2026 - 11:03
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