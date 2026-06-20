1 di 4
© Instagram |  Federica Pellegrini e Rachele
© Instagram |  Federica Pellegrini e Rachele
© Instagram |  Federica Pellegrini e Rachele

© Instagram |  Federica Pellegrini e Rachele

© Instagram |  Federica Pellegrini e Rachele

Scatti speciali

Federica Pellegrini e le foto del primo sole per la piccola Rachele

"La Divina" condivide sui social diverse foto del debutto al mare della secondogenita e qualche ora di relax in piscina

20 Giu 2026 - 12:20
4 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Ti potrebbe interessare

videovideo
federica pellegrini

Sullo stesso tema