Fabio Rovazzi e il compleanno da Cracco: gli invitati vip, da Boldi ad Annalisa

Il cantante e creator ha affittato il prestigioso ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano
Un party fuori dagli schemi e tanti invitati inaspettati: Fabio Rovazzi spegne 32 candeline nel cuore di Milano. A fare da sfondo alla festa è il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II, a pochi passi dal Duomo. Un evento che si distanzia dal format delle feste private e che ha visto partecipi diversi volti noti, da Massimo Boldi ad Annalisa.
La location è stata riservata esclusivamente a Rovazzi e ai suoi ospiti e lo chef stellato è rimasto a disposizione per tutta la serata. In un carosello su Instagram, il festeggiato ha raccolto gli scatti più iconici della festa: dalla gigantesca torta al cacao pronta al taglio, alla tavolata al momento del brindisi. "+32! Grazie a tutti per gli auguri!", ha scritto il cantante nel post.
Una grande varietà di ospiti, circa una cinquantina, che ha occupato due tavolate nella sala più maestosa del ristorante. Tra gli invitati speciali Annalisa, Michelle Hunziker, l'ex vincitore del Grande Fratello Johnathan Kashanian e Giuseppe Cruciani, conduttore storico del programma radiofonico La Zanzara. Iconica la partecipazione di Massimo Boldi che, insieme a Rovazzi, si è cimentato nel karaoke con Sapore di sale. Un compleanno memorabile e tutt'altro che ordinario.