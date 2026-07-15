1 di 11
© Instagram | Ester Exposito
© Instagram | Ester Exposito
© Instagram | Ester Exposito

© Instagram | Ester Exposito

© Instagram | Ester Exposito

Amore virale

Ester Exposito, le foto più belle della fidanzata di Kylian Mbappé

L'attrice spagnola è stata più volte avvistata con il calciatore francese nonostante i due non abbiano mai ufficializzato la relazione

15 Lug 2026 - 12:00
11 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Ti potrebbe interessare

videovideo
kylian mbappe
ester exposito

Sullo stesso tema