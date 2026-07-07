Sono diversi gli insulti rivolti via social dalla senatrice Amarilla a Mbappé. L'attaccante è stato definito "un camerunese colonizzato, che finge ostinatamente di essere francese, risentito, nuovo ricco, prepotente e brutto". Capitano di una squadra "impaurita" e che "ha vinto per caso", secondo la politica l'unico rammarico per la nazionale paraguaiana sarebbe stato "di non avergli dato uno schiaffo a mano aperta dopo la fine della partita". Sotto un post in cui era riportato il presunto insulto in spagnolo che Mbappé avrebbe detto a un calciatore della Albiroja, la senatrice infuriata ha scritto: "Guarda che schifo ha partorito (sua madre, ndr). Non lasciatemi andare allo stadio perché diventerei una tifosa violenta". E, poco dopo, ha rincarato la dose: "Questo ignorante non ha imparato nemmeno a scrivere; al posto del latte materno succhiava noci di cocco e le cose più istruite che sentiva erano gli scimpanzé".