"Non succhiava latte, ma noci di cocco": senatrice del Paraguay indagata per insulti razzisti a Kylian Mbappé | Cosa rischia
La procura di Parigi apre un fascicolo per incitamento all'odio contro Celeste Amarilla. Il bomber: "Spregevole". Lei lo accusa di violenza di genere
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"Al posto del latte materno succhiava noci di cocco, e le cose più istruite che sentiva erano i versi degli scimpanzé". La procura di Parigi ha aperto un'indagine sulle dichiarazioni razziste contro il fenomeno francese Kylian Mbappé della senatrice paraguaiana Celeste Amarilla, postate sul social X durante e al termine dell'ottavo di finale vinto dalla nazionale transalpina proprio grazie a un rigore dell'attaccante 27enne. Lo stesso bomber del Real Madrid, con un breve messaggio, aveva risposto alla politica etichettandola come "donna spregevole e indegna della sua carica". Immediata la replica della 61enne, con una lunga lettera in cui ha accusato Mbappé di violenza contro le donne per la veemenza delle parole rivolte a lei stessa.
L'ipotesi di reato della procura: cosa rischia la senatrice paraguaiana
La procura parigina ha aperto un fascicolo a carico di Celeste Amarilla per i reati di ingiuria pubblica aggravata e incitamento all'odio o alla violenza. Una decisione presa dopo che la Federazione calcistica francese ha sporto denuncia presso l'Unità nazionale per la lotta all'odio online, puntando il dito contro una serie di post dal contenuto chiaramente denigratorio e razzista pubblicati dalla senatrice sudamericana sul suo profilo ufficiale. Secondo i magistrati francesi, le parole della senatrice rientrerebbero perfettamente in quelle che la legge etichetta come "osservazioni formulate a causa dell’origine, dell’etnia, della nazionalità, della razza o della religione, effettive o presunte, della vittima". Tali reati sono punibili con una pena detentiva fino a un anno e una multa di 45mila euro.
Gli insulti razzisti di Celeste Amarilla contro Mbappé
Sono diversi gli insulti rivolti via social dalla senatrice Amarilla a Mbappé. L'attaccante è stato definito "un camerunese colonizzato, che finge ostinatamente di essere francese, risentito, nuovo ricco, prepotente e brutto". Capitano di una squadra "impaurita" e che "ha vinto per caso", secondo la politica l'unico rammarico per la nazionale paraguaiana sarebbe stato "di non avergli dato uno schiaffo a mano aperta dopo la fine della partita". Sotto un post in cui era riportato il presunto insulto in spagnolo che Mbappé avrebbe detto a un calciatore della Albiroja, la senatrice infuriata ha scritto: "Guarda che schifo ha partorito (sua madre, ndr). Non lasciatemi andare allo stadio perché diventerei una tifosa violenta". E, poco dopo, ha rincarato la dose: "Questo ignorante non ha imparato nemmeno a scrivere; al posto del latte materno succhiava noci di cocco e le cose più istruite che sentiva erano gli scimpanzé".
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Una lite in campo tra Kylian Mbappé e i giocatori paraguaiani
La risposta di Mbappé: "Donna spregevole, indegna della sua carica"
La prima risposta pubblica, mentre la Federazione francese sporgeva denuncia, è arrivata proprio tramite X per mano dello stesso Kylian Mbappé: "Signora Celeste Amarilla, lei è una donna spregevole e indegna della sua carica", si legge. "Lei non rappresenta il Paraguay, quel Paese che ha trasudato passione e onore per tutta la durata della competizione. A causa della sua incoscienza e del suo razzismo sfrenato, il mondo intero ha già dimenticato il percorso e lo sforzo storico compiuti dai suoi giocatori durante questa Coppa del Mondo, per lasciare spazio a una donna incompetente che offre la peggiore immagine possibile del proprio Paese. Non permetterò mai a persone come lei di diffondere il proprio odio e il proprio razzismo in tutto il mondo".
La lunga lettera aperta della senatrice: "Le tue parole sono violenza di genere, pronta a vie legali"
Invece che chiedere scusa, Celeste Amarilla ha inviato a Mbappé una lettera aperta specificando di "non avere un problema con la Francia, ma solo con il calciatore". Nel testo, la senatrice lo ha accusato - decontestualizzando una frase di un'intervista - di aver paragonato la nazionale paraguaiana a una "m***a" in cui era necessario "mettere le mani". Lo ha criticato duramente per "il suo comportamento arrogante" durante la partita e per il "disprezzo che mostrava per ogni giocatore", come quando ha esultato davanti al portiere paraguaiano quando quest'ultimo gli stava porgendo la mano subito dopo il triplice fischio: "A me ha fatto male, ha fatto male a tutto il mio Paese. La Francia dovrebbe farti notare questo, perché è un paese di gentiluomini, con secoli di storia e di savoir faire".
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Maglietta sfoggiata da un tifoso paraguaiano con un meme di Kylian Mbappé vestito da dittatore
La politica ha poi fatto un mezzo passo indietro sui post razzisti, ricordando la sua origine creola: "Sono stati scritti con il sangue che ribolliva, questo sangue meticcio, bella miscela di sangue indigeno e sangue spagnolo che scorre nelle mie vene. Tuttavia, poco dopo mi sono pentita di averti maltrattato con gli stessi insulti che ricevo io, perché anche io vengo disprezzata per essere mora e latina – ci chiamano sudaca –, me ne sono pentita e ho cancellato il post". Poi l'ultimo attacco: "Tu non hai idea di cosa significhi essere eletta per difendere il proprio Paese, per essere la voce del popolo. Chi sei tu per definirmi indegna o spregevole se non mi conosci nemmeno! Violenza di genere pura e semplice. Proprio tu che disprezzi il genere, proprio tu che offendi le donne: io non ho attaccato il tuo colore della pelle né le tue preferenze, non attaccare tu la mia condizione di donna e di politica. Ritira le tue affermazioni, onora la tua cittadinanza francese e chiedimi scusa; in caso contrario, potrò avviare un’azione legale per violenza di genere".
Il comunicato del governo paraguaiano: "Dichiarazioni contrarie ai nostri valori"
Nel pomeriggio di lunedì, il governo paraguaiano ha diffuso un comunicato in cui ha condannato le dichiarazioni di Amarilla definendole "contrarie ai valori e ai principi che ispirano la convivenza pacifica e il rispetto della dignità umana promossi dal nostro Paese". Ha aggiunto che le dichiarazioni della senatrice non rappresentano né il governo paraguaiano né il popolo paraguaiano. La Federazione di calcio francese ha denunciato le dichiarazioni di Amarilla definendole "assolutamente ripugnanti", mentre il presidente francese Emmanuel Macron e la ministra dello Sport Marina Ferrari hanno espresso il loro sostegno pubblico a Mbappé.