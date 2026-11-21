Il nuovo capitolo della celebre saga di Rockstar Games arriva a 13 anni di distanza dal precedente episodio e rappresenta uno dei titoli più attesi nella storia dell'intrattenimento videoludico. Il successo del gioco si è riflesso anche sulle piattaforme digitali e sul mondo dello streaming. Nelle prime ore, GTA 6 avrebbe generato complessivamente oltre 125 milioni di ore di visualizzazione, diventando uno degli argomenti più discussi tra creator e appassionati e catalizzando l'attenzione su Twitch e YouTube. Tra meme, imitazioni e contenuti ironici, Jason e Lucia sono ormai diventati due personaggi riconoscibili ben oltre il pubblico dei gamer.