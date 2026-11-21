La febbre di GTA 6 contagia anche i vip. Tra i personaggi dello spettacolo si sono fatti conquistare dal fenomeno social del momento c'è anche Emma Marrone, che ha condiviso su Instagram un'immagine decisamente ironica e divertente. La cantante si è mostrata a bordo di uno scooter insieme a un amico, entrambi con il casco in testa, dando vita a una sorta di imitazione di Jason e Lucia, i due protagonisti di Grand Theft Auto VI. Un riferimento immediatamente riconoscibile per gli appassionati del celebre videogioco, che nelle ultime settimane è diventato un vero e proprio tormentone sui social. Emma Marrone ha scelto un modo decisamente originale per strizzare l'occhio al fenomeno videoludico del momento. La scena richiama infatti l'immaginario di Jason e Lucia, la coppia protagonista del nuovo capitolo della saga firmata Rockstar Games.
GTA 6 è il fenomeno social del momento
Il nuovo capitolo della celebre saga di Rockstar Games arriva a 13 anni di distanza dal precedente episodio e rappresenta uno dei titoli più attesi nella storia dell'intrattenimento videoludico. Il successo del gioco si è riflesso anche sulle piattaforme digitali e sul mondo dello streaming. Nelle prime ore, GTA 6 avrebbe generato complessivamente oltre 125 milioni di ore di visualizzazione, diventando uno degli argomenti più discussi tra creator e appassionati e catalizzando l'attenzione su Twitch e YouTube. Tra meme, imitazioni e contenuti ironici, Jason e Lucia sono ormai diventati due personaggi riconoscibili ben oltre il pubblico dei gamer.