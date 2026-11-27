Ema Stokholma è legata da una profonda amicizia con Andrea Delogu, nata in discoteca quando lavoravano insieme come dj e vocalist in un ambiente ancora quasi tutto maschile. Nei viaggi sui treni regionali tra una serata e l'altra si sono confidate i rispettivi trascorsi difficili - l'infanzia segnata dalle violenze per Ema e San Patrignano per Andrea - e Delogu l'ha convinta a scrivere il libro Per il mio bene (2020). Stokholma, al podcast di Gianluca Gazzoli, ha ricordato anche episodi inquietanti come quando un uomo armato le ha affrontate entrambe puntando verso di loro una pistola.