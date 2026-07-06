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© Instagram |  Elodie
© Instagram |  Elodie
© Instagram |  Elodie

© Instagram |  Elodie

© Instagram |  Elodie

Passione travolgente

Elodie, "sexy relax" in vacanza con Franceska Nuredini

Tra mare e cene con gli amici, la cantante si rilassa in vacanza con la fidanzata

06 Lug 2026 - 14:43
13 foto
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