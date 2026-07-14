Elodie alza ancora una volta la temperatura sui social. La cantante ha pubblicato una nuova carrellata di foto scattate durante una serata in compagnia degli amici, tra pose sensuali, abbracci e momenti di complicità. Negli scatti compare anche la fidanzata Franceska Nuredini, ormai presenza sempre più frequente accanto all’artista. “Pienaaaa”, ha scritto la cantante nella didascalia del post, aggiungendo poi un aggiornamento sulle prossime tappe dal vivo: “P.S. Anche le date di Napoli e Bari per il 2027 lo sono, ne apriamo altre. Grazie amori”. Un annuncio che conferma il grande entusiasmo del pubblico e il tutto esaurito registrato per i due appuntamenti.