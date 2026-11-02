Nella didascalia del carosello pubblicato su Instagram, Gregoraci ha confermato di aver passato Halloween nella capitale britannica e ha anche lasciato un breve commento sul costume che ha scelto di indossare: “Cappuccetto Rosso si è salvata anche questa volta”. Per calarsi nella parte, la showgirl ha indossato un corpetto bianco e nero e l’immancabile mantellina scarlatta con cappuccio, marchio di fabbrica del personaggio fin dai tempi della fiaba. "Attento lupo", scrive la showgirl, "non sono più la bambina che ricordi".