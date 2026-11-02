Elisabetta Gregoraci versione Cappuccetto Rosso: "Attento lupo, non sono più la bambina che ricordi"
La showgirl, che ha passato il 31 ottobre a Londra, ha mostrato ai follower una versione cresciuta del classico personaggio delle fiabe
La notte di Halloween è l’occasione perfetta per indossare un costume (magari spaventoso) e alterare le proprie fattezze per qualche ora. Elisabetta Gregoraci ha trascorso il 31 ottobre a Londra, dove ha partecipato a una festa a tema. Per quanto riguarda il travestimento, la sua scelta è ricaduta su una versione adulta di Cappuccetto Rosso, con tanto di sangue (finto) che non sembra proprio essere il suo.
Una Cappuccetto Rosso meno innocente del solito
Nella didascalia del carosello pubblicato su Instagram, Gregoraci ha confermato di aver passato Halloween nella capitale britannica e ha anche lasciato un breve commento sul costume che ha scelto di indossare: “Cappuccetto Rosso si è salvata anche questa volta”. Per calarsi nella parte, la showgirl ha indossato un corpetto bianco e nero e l’immancabile mantellina scarlatta con cappuccio, marchio di fabbrica del personaggio fin dai tempi della fiaba. "Attento lupo", scrive la showgirl, "non sono più la bambina che ricordi".
Elisabetta Gregoraci in viaggio in California con il figlio Nathan
© Instagram | Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan Falco
© Instagram | Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan Falco