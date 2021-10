01 ottobre 2021 16:52

Ecco Sienna Elizabeth, la figlia della principessa Beatrice pronta a seguire i passi della bisnonna

Ha ora ufficialmente un nome la figlia della principessa Beatrice di York e di Edoardo Mapelli Mozzi, nata il 21 settembre. Si chiama Sienna Elizabeth, come annunciato direttamente da suo papà con un post su Instagram in cui si vedono le impronte dei piedini della bimba. Un nome che è un evidente tributo alla regina Elisabetta. "La nostra vita insieme è appena cominciata - scrive Mapelli Mozzi - e io non vedo l'ora di vedere tutte le cose meravigliose che ci aspettano. Questa settimana un amico mi ha detto la più dolce delle cose: con ogni figlio nuovo ti cresce un nuovo cuore".