Dua Lipa e Callum Turner stanno celebrano il loro amore. Dopo il matrimonio civile in gran segreto il 31 maggio a Londra, presso l'Old Marylebone Town Hall, la coppia è volata in Italia per una romantica cerimonia bis in Sicilia a Palermo. La luna di miele è proseguita tra Tropea, Napoli e Roma, facendo tappa anche a Bernalda e Matera. Ultima tappa in Toscana, all'Argentario.