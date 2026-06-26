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© Instagram |  Dua Lipa e Callum Turner 
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Viaggio di nozze

Dua Lipa e Callum Turner, l'abum della luna di miele italiana

La cantate e l'attore proseguono il loro romantico "Roadtrip" da sogno con una tappa in Toscana

26 Giu 2026 - 15:38
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Dua Lipa e Callum Turner stanno celebrano il loro amore. Dopo il matrimonio civile in gran segreto il 31 maggio a Londra, presso l'Old Marylebone Town Hall, la coppia è volata in Italia per una romantica cerimonia bis in Sicilia a Palermo. La luna di miele è proseguita tra Tropea, Napoli e Roma, facendo tappa anche a Bernalda e Matera. Ultima tappa in Toscana, all'Argentario.

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